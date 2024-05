Door het afstandsonderwijs waren de cijfers gevoelig gezakt, maar ook in vergelijking met 2019 is er een daling. Toen waren er dat 46, nu dus 40. De voorlopige cijfers van 2023 bevestigen die trend. In de meeste gevallen gaat het over cannabisgebruik. Zorgwekkend is wel dat de gemiddelde leeftijd daalt naar 15,9 jaar, en dus is er actie nodig.