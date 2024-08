De lokale politie vatte twee winkeldieven na een winkeldiefstal. Dankzij het cameranetwerk en een goede samenwerking met de federale wegpolitie van Wetteren kreeg de politie de wagen in het vizier.

In het voertuig trof de politie de buit aan. De politie onderzoekt of ze ook nog voor andere feiten in aanmerking komen.



Verder werd ook een winkeldievegge gearresteerd na een huiszoeking naar aanleiding van een andere winkeldiefstal. De dame mocht nadien beschikken.

Na een afpersing met geweld arresteerde de lokale politie vier verdachten. Het slachtoffer werd gedwongen zijn bezittingen af te geven, waaronder zijn gsm. Eén van de betrokkenen zal zich moeten verantwoorden voor de rechter.