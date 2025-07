De 10 personen die werden opgepakt hebben de Belgische nationaliteit. 8 daarvan werden voorgeleid bij de onderzoeksrechter, 4 mannen en 4 vrouwen. Politie en parket: "Deze gerechtelijke acties zijn meer dan geslaagd en zorgen ervoor dat een belangrijke toevoer van zowel cannabis als cocaïne hier in de regio werd doorgeknipt. De verdere onderzoeken die momenteel bezig zijn zullen dit drugsnetwerk verder in kaart brengen en uitwijzen wat het precieze aandeel is van de gearresteerde verdachten. Verdere details kunnen in het belang van dit onderzoek niet vrijgegeven worden."