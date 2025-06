Het ging in Kortrijk om een multidisciplinaire controleactie, opgezet door de PZ VLAS en uitgevoerd in samenwerking met inspecteurs van de FOD Volksgezondheid en de Douane en Accijnzen. Eén winkel moest zelfs direct de deuren sluiten.

Nauwelijks twee van de twaalf nachtwinkels waren volledig in orde met alle wettelijke reglementeringen. Er werden heel wat inbreuken vastgesteld en geverbaliseerd in de 10 andere zaken. Drie uitbaters waren niet in orde met hun vergunning. Verschillende andere zaken verkochten illegale producten.

In één nachtwinkel in Kortrijk waren de inbreuken zo flagrant en de aangetroffen hoeveelheid illegale producten (oa wegwerpvapes, sigaretten, waterpijptabak …), zo groot dat een bestuurlijke sluiting werd opgelegd. In deze nachtwinkel waren in het verleden al een hele reeks gelijkaardige tussenkomsten en inbeslagnames van illegale vapes, met daarbij meerdere processen-verbaal voor de verkoop ervan aan minderjarigen.

Ook de shishabar kreeg vijf pv's.