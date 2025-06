De actie richtte zich op een Albanese criminele organisatie die cannabis produceerde en verhandelde. “Ze gebruikten tussenpersonen en valse documenten om onder de radar te blijven,” aldus de federale politie. Voor het onderhoud van de plantages schakelden ze mensen zonder wettig verblijf in.

De politie ontdekte drie actieve plantages in Gent, Harelbeke en Verviers, goed voor ruim 3.200 planten. In Menen en Kortrijk waren plantages in opbouw. Er werd ook 4,8 kg cannabis, cash geld, voertuigen, verboden wapens en digitale tegoeden in beslag genomen.