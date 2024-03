Op zaterdagavond 27 januari kreeg de politie van Oostende een melding over een man die aan het inbreken was in een woning in de Rozemarijnstraat. Wanneer de politie ter plaatste komt, zet de man het op een lopen. Uiteindelijk konden agenten hem inrekenen aan de achterzijde van de baanwinkels langs de Torhoutsesteenweg.