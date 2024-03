In het kader van hetzelfde onderzoek werd In een pand in Sint-Agatha-Berchem op 15 maart nog een huiszoeking gedaan. In dat pand, dat kon gelinkt worden aan de koerier die in Oostende werd gevat, trof de politie een professionele cannabisplantage aan met 2105 cannabisplanten. Er lag ook zo'n 30 kilogram verpakte cannabis, klaar voor verkoop.

Twee Albanese mannen konden gearresteerd worden. Beide verdachten werden tijdens het weekend voorgeleid bij de onderzoeksrechter. Ook vijf Oostendse verdachten werden voorgeleid bij de onderzoeksrechter. Hij heeft intussen hun aanhouding bevestigd.