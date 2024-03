Daarop startte de recherche van politie Oostende een onderzoek waardoor de structuur van de bende in kaart kon worden gebracht. Dit leidde begin maart tot elf huiszoekingen in Antwerpen, Kalmthout, Steenokkerzeel en Sint-Niklaas. De hoofdverdachte kon in Sint-Niklaas gearresteerd worden, samen met drie andere verdachten. Tijdens de huiszoekingen werden vier auto’s, ongeveer 20.000 euro cash, luxekledij en -goederen in beslag genomen.