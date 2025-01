Traditioneel brengt oudejaarsavond heel wat volk op de been in Oostende. Het eindejaarsvuurwerk werd door de hevige wind niet afgeschoten, maar als alternatief werd een extra lichtshow georganiseerd om middernacht onder de lichttunnel in de Adolf Buylstraat. Daar was veel volk aanwezig en ook in de uitgaansbuurt was het gezellig druk. Politie Oostende blikt terug op een druk oudejaarsavond, maar een die beheersbaar was.