Het Offerfeest is, naast het Suikerfeest, een van de belangrijkste islamitische feesten. Tijdens de viering wordt er traditioneel een dier - vaak een schaap of een lam - geslacht. Tijdens de controles bleken enkele bestuurders niet over de juiste documenten te beschikken. Bij anderen was het transport dan weer niet aangepast om de dieren te vervoeren. Zo zaten er in één voertuig 7 schapen.

De dieren zijn bij landbouwers ondergebracht. De overtreders worden verhoord.