De meeste inbraken vinden plaats kort na of in de eerste uren na de invallende duisternis in woningen waar duidelijk niemand thuis is. "Zorg dus voor een bewoonde indruk van je woning. Glasbraak wordt niet geschuwd. Zie je verdachte handelingen, loopt er iemand door de tuin van je buur op een vreemd moment, hoor of zie je dingen die niet normaal lijken (glasgerinkel, gebonk, zaklampschijnsel, …) twijfel dan niet en bel altijd onmiddellijk het noodnummer 101 of 112. Aarzel niet: elke minuut telt. We ondervinden dat men soms twijfelt om de politie in te schakelen, maar daardoor kan kostbare tijd verloren gaan. Twijfel niet, bel onmiddellijk. Beter een keer te veel dan een keer te weinig. Bij het melden van verdachte voertuigen is vluchtrichting, een nummerplaat, kleur of type voertuig enorm waardevol voor ons onderzoek." schrijft de politie op Facebook.