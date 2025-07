In het kader van een opsporingsonderzoek rond feiten op 06 februari 2025 in Brugge is de politie op zoek naar een man, hierboven te zien op foto.

De man is normaal gebouwd en heeft grijzend haar. Hij droeg die dag een beige broek, een lichtblauwe sweater, een blauwe jas en grijze sneakers.

Herkent u zichzelf of herkent u deze persoon, neem dan contact op met de politie.

Dat kan ook via opsporingen@police.belgium.eu. Of via het gratis nummer 0800 30300.

U kan het bericht nalezen op www.politie.be.