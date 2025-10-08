Politie en scholen kunnen fietsen sneller controleren dankzij app: “ouders krijgen meteen verwittiging”
Het wordt opnieuw vroeger donker en dus trekken politie en scholen opnieuw de weg op voor de jaarlijkse fietscontrole. Die verloopt dit jaar een pak vlotter dankzij een app. De nieuwe tool werd in Bredene meteen voor het eerst gebruikt. Zo kunnen scholen sneller zien welke fietsen in orde zijn en krijgen ouders meteen een seintje als er iets ontbreekt.
Inspecteur Steven controleert de fietsen van de leerlingen van basisschool Don Bosco in Bredene. Dat doet hij voor het eerst via een app ontworpen door VIVES en de provincie. "Met potlood en papier werken, vergt enorm veel mankracht. Vooral naar verwerking toe. Dus wilden we dit proces digitaliseren. Het interessante is dat als de fiets niet in orde is de ouders een verwittiging krijgen", vertelt gouverneur Carl Decaluwé.
De politie controleert alles: van de lichten, over de remmen, tot de fietsbel. Dat is blijkbaar nodig, want vorig jaar waren vier op de tien fietsen niet in orde. "Soms gaat het zelfs om nieuwe fietsen, rechtstreeks uit de winkel. Heel veel fietsen worden geleverd zonder de noodzakelijke reflectoren, bijvoorbeeld", zegt inspecteur Steven.