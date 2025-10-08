Inspecteur Steven controleert de fietsen van de leerlingen van basisschool Don Bosco in Bredene. Dat doet hij voor het eerst via een app ontworpen door VIVES en de provincie. "Met potlood en papier werken, vergt enorm veel mankracht. Vooral naar verwerking toe. Dus wilden we dit proces digitaliseren. Het interessante is dat als de fiets niet in orde is de ouders een verwittiging krijgen", vertelt gouverneur Carl Decaluwé.

