Het onderzoek ging in juli van start naar aanleiding van een diefstal in een parfumeriezaak in Bredene. De speurders kregen snel twee verdachten in het vizier. Een van hen werd aangehouden, maar een 45-jarige verdachte vluchtte naar Roemenië. De veertiger werd internationaal geseind en vervolgens door de Roemeense politie opgepakt.