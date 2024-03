In één auto troffen agenten cannabis aan. Terwijl het aantal bestuurders dat positief blaast op alcohol eerder licht daalt, lijken steeds meer bestuurders onder invloed van drugs te rijden. "In vergelijking met vroeger stellen we vast dat het meer voorkomt", vertelt Charlotte Kempinck, afdelingshoofd Veiligheid bij PZ Arro Ieper. "Exacte cijfers geven is wat moeilijker. Daarom dat we vandaag veel aandacht besteden aan drugs in het verkeer. Iedereen die ons dispositief binnen rijdt en moet stoppen, is verplicht van een ademtest af te leggen. Indien het moet, volgt ook een drugtest."