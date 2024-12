Afgelopen zaterdag zag een voorbijganger hoe een man het raam van een horecazaak in de Sint-Paulusstraat in Oostende ingooide. De feiten gebeurden rond 4 uur in de ochtend. Een politiepatrouille kwam meteen ter plaatse en kon de verdachte arresteren. Tijdens een verdere controle vond de politie een laptop, een tablet, zonnebrillen en geld in de rugzak van de man. Die spullen konden gelinkt worden aan vier auto-inbraken in de Leopold III-laan en Graaf de Smet De Naeyerlaan.

De onderzoeksrechter besliste de 25-jarige verdachte aan te houden op verdenking van diefstal en poging tot diefstal. Hij verschijnt op vrijdag 6 december voor de raadkamer. Een deel van de gestolen spullen kon intussen al worden terugbezorgd aan de eigenaars.