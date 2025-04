De 'Gezondheidscampus' gaat ook samenwerken met huisartsen in de regio. “Het is goed dat we in deze regio van het voormalige Elisabeth Ziekenhuis stevig verankerd blijven en dat onze belangrijkste doorverwijzers, de huisartsen, met een gerust hart hun patiënten naar onze polikliniek kunnen blijven sturen," zegt dokter Eddy Kuppens.

"Na de fusie van beide ziekenhuizen en de bouw van het nieuweAZ Alma in Eeklo, is dit een volgende belangrijke stap.”

Patiënten kunnen voortaan in Sijsele op consultatie voor cardiologie, endocrinologie, fysische geneeskunde, heelkunde, neurologie, neus-keel-oor, orthopedie, reumatologie en urologie.