Maaike Cafmeyer speelt in de voorstelling Cindy, een schoonmaakster in het Concertgebouw, die alles in het honderd stuurt. Ze haalt per ongeluk alle partituren door elkaar. Cindy vertelt een muzikaal sprookje, maar dan op een wel heel andere manier met een heel andere wending.



"Ik ben wel bekend met klassieke muziek, natuurlijk", vertelt Maaike Cafmeyer. "Mijn man is muzikant. En ik heb al veel gewerkt met muzikanten, twee of drie, maar niet met 60. Dat is echt wel nieuw. Maar prachtig is dat ze mij toegelaten hebben bij hun spel, hé."