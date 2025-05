De tentoonstelling toont verschillende soorten toiletstoelen, waaronder een 18de-eeuws exemplaar dat vermomd is als een stapel boeken, en zelfs een modern kunstwerk in rococostijl. Daarnaast is er een verzameling klisteerspuiten, ooit eigendom van een Ieperse huisarts. In de 18de eeuw geloofde men sterk in de heilzame werking van lavementen — die soms zelfs in het openbaar werden toegediend.