Skalaar Torhout is een vereniging die al meer dan 75 jaar liefhebbers van aquaria en tuinvijvers samenbrengt. De passie voor inheemse fauna en flora leidde 25 jaar geleden tot het poelenproject, waarbij kinderen twee keer per jaar op ontdekkingstocht gaan langs de Torhoutse poelen. Tijdens deze excursies leren ze niet alleen over de aanwezige amfibieën, maar worden ook de waterkwaliteit en de staat van de omgeving gecontroleerd. De verzamelde gegevens worden gerapporteerd aan het stadsbestuur.