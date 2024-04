De concertzaal van het Kursaal Oostende vandaag, heeft 2.000 rode zitjes. Maar in de concertzaal over twee jaar zal er ruimte zijn voor 3150 staande toeschouwers en dus ook mogelijkheden voor staande concerten en andere niet-zittende evenementen. Allemaal dankzij een modulair vloerplan.

"De stoelen die zullen in de grond klappen en we zullen op dit niveau komen", vertelt Peter Craeymeersch, directeur van Kursaal Oostende. "Het volledige podium gaat naar boven. Dat is voor staande concerten maar ook voor die galabanketten komen we eigenlijk in één zaal. De erehal die zoveel mensen kennen waar je binnenkomt en de bar is zal op hetzelfde niveau zijn als het concert doorgaat. Dat zorgt ervoor dat we een pak nieuwe bands zullen kunnen aantrekken."