In café-tearoom Ons Huis in Dadizele is zaterdagavond een deel van het vals plafond naar beneden gekomen tijdens de jaarlijkse Ceciliaviering van de Koninklijke Fanfare De Ridder Jans Zonen. Bij het incident waren bijna 100 mensen aanwezig. Dankzij snelle actie van een aanwezige muzikant kon iedereen tijdig geëvacueerd worden, waardoor er geen gewonden vielen.