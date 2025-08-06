De botsing was zaterdagavond bijzonder krachtig. De wagen van Pizza Italia kwam midden op de rijbaan terecht, terwijl de Opel Kadett van het ouder koppel uit Ingelmunster half in het groen belandde. De twee inzittenden waren wel steeds bij bewustzijn. Om de vrouw te bevrijden, moesten de hulpdiensten de wagen deels openknippen.

De hulpdiensten brachten de pizzakoerier en het echtpaar naar het AZ Delta voor verdere verzorging.