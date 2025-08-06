26°C
Roeselare

Piz­za­be­zor­ger en ouder kop­pel betrok­ken bij aan­rij­ding in Roe­se­la­re: drie gewonden

Zaterdagavond, net voor half acht, botsten langs de Beurtkaai in Roeselare twee wagens frontaal op elkaar. Het gaat om een bezorger van Pizza Italia en een ouder echtpaar. Ze werden alle drie voor verzorging naar het ziekenhuis gebracht.

De botsing was zaterdagavond bijzonder krachtig. De wagen van Pizza Italia kwam midden op de rijbaan terecht, terwijl de Opel Kadett van het ouder koppel uit Ingelmunster half in het groen belandde. De twee inzittenden waren wel steeds bij bewustzijn. Om de vrouw te bevrijden, moesten de hulpdiensten de wagen deels openknippen. 

De hulpdiensten brachten de pizzakoerier en het echtpaar naar het AZ Delta voor verdere verzorging.

De redactie

