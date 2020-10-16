Wat zijn de favoriete platen van stand-up comedian Piv Huvluv? Je komt het te weten in zijn boek 'Een zee van Vinyl'. De Oostendenaar pakt er uit met herinneringen, teksten en anekdotes over zijn indrukwekkende platencollectie, de vele concerten die hij bijwoonde en zijn favoriete bands.
Piv Huvluv houdt van veel muziekjes: van Abba tot Zevon, van de sixties tot nu. In 'Een zee van vinyl' schenkt hij de lezer een inkijk in zijn platencollectie en in de groeven van zijn geheugen. Piv Huvluv: “Abba Arrival bijvoorbeeld. Dat is een heel belangrijke plaat in mijn leven. Dat was de eerste plaat die ik van mijn moeder kreeg omdat ik een goed rapport had. Ik was die even kwijt. Want ik ben gescheiden. En op een dag belt mijn ex en ze vraagt: wanneer zal je nu eens al je rommel uit mijn huis komen halen? Zo heb ik die plaat teruggevonden."
Het boek bevat ook heel wat foto's van concerttickets met een mooie vorm. Iets wat jammer genoeg verdwenen is nu alles digitaal gaat. “Ik ben als 14-jarige begonnen en ben dat blijven doen. Dat is echt een plakboek geworden.”
Ploate: pladijs én vinyl
De cover van het boek doet sterk denken aan een album van Arno, al is dat niet bewust. Het is eerder het idee achter de Ostensche plaote, de platenwinkel bij het Mercatordok. “De woordspeling van een ploate, een pladijs, én vinyl. Waar vind je die? In de zee. Ik dacht: ik ga doen alsof ik in de zee ga en ik heb twee platen gevangen. Een pladijs en (vinyl). Dat idee kwam daarvan. Maar als ik het resultaat zag, kon ik alleen maar vaststellen dat dat ook een beetje een ode zal geweest zijn aan Arno.”
Volgend jaar pakt Piv Huvluv uit met zijn negende theatershow 'DJ Loebas' over een overleden jeugdvriend. En ook nu weer staat hij op het podium met een platenspeler. “Dat is mijn handelsmerk geworden. Het publiek aanvaardt niet dat ik kom spelen zonder platenspeler.”
'Een zee van Vinyl' is verschenen bij De Minzame Rots, dat is Piv’s eigen uitgeverij.