Piv Huvluv houdt van veel muziekjes: van Abba tot Zevon, van de sixties tot nu. In 'Een zee van vinyl' schenkt hij de lezer een inkijk in zijn platencollectie en in de groeven van zijn geheugen. Piv Huvluv: “Abba Arrival bijvoorbeeld. Dat is een heel belangrijke plaat in mijn leven. Dat was de eerste plaat die ik van mijn moeder kreeg omdat ik een goed rapport had. Ik was die even kwijt. Want ik ben gescheiden. En op een dag belt mijn ex en ze vraagt: wanneer zal je nu eens al je rommel uit mijn huis komen halen? Zo heb ik die plaat teruggevonden."

Het boek bevat ook heel wat foto's van concerttickets met een mooie vorm. Iets wat jammer genoeg verdwenen is nu alles digitaal gaat. “Ik ben als 14-jarige begonnen en ben dat blijven doen. Dat is echt een plakboek geworden.”

