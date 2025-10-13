15°C
Nieuws
Anzegem

Piro­bak­sei­zoen gaat van start in Anzegem

Het is oktober en dat betekent in Anzegem: het begin van het pirobakseizoen. Al generaties lang vormt de piro, een worst omhuld met brooddeeg, een stukje levendig erfgoed in de gemeente. Wat ooit door grensarbeiders uit de Franse textielstreek werd meegebracht, is uitgegroeid tot een vaste traditie.

De oorsprong van de piro gaat terug tot de 19de eeuw, toen veel Anzegemnaren als grensarbeider in Noord-Frankrijk werkten. Tijdens de plaatselijke kermissen, de zogenaamde ‘ducasse à pierrot’, deelden caféuitbaters gratis worsten uit. De Vlaamse grensarbeiders stopten deze worsten in brood om ze mee naar huis te nemen. Eenmaal terug in Anzegem werden de worsten, inclusief het brood, opgewarmd en genuttigd in cafés. Zo ontstond de piro, afgeleid van pierrot.

Pirobakseizoen 1

In 2019 werd de Orde van de Piro opgericht om deze traditie te behouden en te promoten. De orde heeft als doel de piro en de pirobak te ondersteunen, het product op zich in ere te houden en de organisatie van de pirobakken te stimuleren. Dit gebeurt onder andere door het markeren van de start en het einde van het seizoen en het uitreiken van de titel 'Ambassadeur van de Piro' aan caféuitbaters.

Extra personeel

Anzegemse cafés bereiden zich voor op drukke dagen. In café Nieuw Yvegem, bijvoorbeeld, wordt dit weekend een stormloop op de worstenbroodjes verwacht. “We zijn er volledig klaar voor en hebben voldoende personeel ingeschakeld om honderden piro’s te bakken”, aldus Jurgen Parmentier.

