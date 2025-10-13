In 2019 werd de Orde van de Piro opgericht om deze traditie te behouden en te promoten. De orde heeft als doel de piro en de pirobak te ondersteunen, het product op zich in ere te houden en de organisatie van de pirobakken te stimuleren. Dit gebeurt onder andere door het markeren van de start en het einde van het seizoen en het uitreiken van de titel 'Ambassadeur van de Piro' aan caféuitbaters.