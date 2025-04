In de foyer van De Branding staan die dag verschillende retroflipperkasten opgesteld. Volgens erfgoeddeskundige David Stuyck ademt elke kast een unieke sfeer uit: "Vroeger stond in bijna elk café een flipperkast. Even de reflexen testen tijdens een avondje uit hoorde er gewoon bij. Maar flipperkasten zijn meer dan speeltoestellen: het zijn prachtig ontworpen machines, vol fijne techniek en opvallend design. Ze zijn uitgegroeid tot een kleine subcultuur. Die sfeer willen we nu terughalen."

Voor de tentoonstelling kan de gemeente rekenen op de collectie van verzamelaar Kurt Louwie, die zijn toestellen voor de gelegenheid ter beschikking stelt.