De Pilkemseweg is een van de belangrijkste toegangswegen tot de zone, die bijna 250 hectare groot is en geldt als een van de grootste bedrijventerreinen in West-Vlaanderen. De herinrichting kadert in een bredere duurzame reconversie van het terrein.

Langs de weg werd een innovatief rioleringsstelsel aangelegd en kreeg de straat een volledig nieuw profiel met wadi’s, bomen, bermen en een vrijliggend fietspad. Dat moet niet alleen de bereikbaarheid verbeteren, maar ook bijdragen aan waterbeheer, verkeersveiligheid en een groenere omgeving.