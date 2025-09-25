19°C
Pilk­em­se­weg opnieuw open: bedrij­ven in indu­strie­zo­ne Ieper­leeka­naal vlot bereikbaar

2023 pilkemseweg 1

Vanaf zaterdag 4 oktober gaat de Pilkemseweg in Ieper opnieuw volledig open voor verkeer. Daarmee komt er een einde aan ruim een jaar riolerings- en wegenwerken. Voor de tientallen bedrijven en honderden werknemers in de industriezone Ieperleekanaal betekent dat een flinke opluchting.

De Pilkemseweg is een van de belangrijkste toegangswegen tot de zone, die bijna 250 hectare groot is en geldt als een van de grootste bedrijventerreinen in West-Vlaanderen. De herinrichting kadert in een bredere duurzame reconversie van het terrein.

Langs de weg werd een innovatief rioleringsstelsel aangelegd en kreeg de straat een volledig nieuw profiel met wadi’s, bomen, bermen en een vrijliggend fietspad. Dat moet niet alleen de bereikbaarheid verbeteren, maar ook bijdragen aan waterbeheer, verkeersveiligheid en een groenere omgeving.

Vijf miljoen euro

De werken aan Pilkemseweg en Zwaanhofweg – samen goed voor 1200 meter infrastructuur – vertegenwoordigen een investering van bijna vijf miljoen euro, met steun van VMM en VLAIO. Burgemeester Katrien Desomer benadrukt het belang voor de lokale economie: “De ontsluiting van de industriezone is van cruciaal belang voor onze bedrijven. Met deze herinrichting bieden we hen de infrastructuur die ze vandaag nodig hebben én bereiden we ons voor op de uitdagingen van morgen.”

Celien Tanghe

celien.tanghe@focus-wtv.be

Celien Tanghe

