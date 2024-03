Het is de zus van de vrouw, die in Koekelare woonde, die overleden is in Hooglede. Die laatste gemeente maakte de overlijdensakte op, maar gebruikte daarin dus de verkeerde naam. Voor de Oost-Vlaamse is er nu niet alleen het verdriet om haar overleden zus, maar ook een hele administratieve mallemolen. Zo is haar inkomen en ziekteverzekering geblokkeerd.

Hooglede belooft dat ze alle kosten voor documenten die ze opnieuw moet aanvragen zal terugbetalen.