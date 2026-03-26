Picon? “Dan eerst kopje soep”: opvallende traditie in volkscafé in Poperinge
In volkscafé ‘Het Mysterie’ in Poperinge krijgen klanten die een picon bestellen eerst een kom soep. De opvallende gewoonte moet helpen om overmatig alcoholgebruik te beperken en past binnen de typische sfeer van het café.
Wie in ‘Het Mysterie’ een picon vraagt, moet dus eerst aan de soep. “Men krijgt een soepje vooraleer men begint pintjes te drinken, zodat men minder vlug zat wordt. Je legt een fond”, zegt bezoeker Edwin Ghekiere.
Na het aperitief is het tijd voor een van de vele authentieke volksspelen waar het café om bekendstaat. “Het gaat niet op de punten, maar om de pinten”, klinkt het bij stamgast Kris Crombez.
Rustige ambiance
Toch probeert het café de sfeer beheerst te houden. “Sommige mensen hebben graag veel lawaai, maar wij kiezen liever voor een rustige ambiance, zodat ook gezinnen zich hier thuis voelen”, zegt uitbaatster Lut Pelgrims.
Volgens de bezoekers zit de kracht van het café vooral in de gemoedelijke sfeer. “Je komt hier zoals je thuis bent”, aldus Crombez. “En dat schept banden tussen de mensen”, vult Ghekiere aan.