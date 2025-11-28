Pick-uptruck belandt in gevel in Sint-Juliaan
In Sint-Juliaan, bij Langemark, is zaterdagmorgen een pick-uptruck in een gevel beland. Het voertuig raakte eerst ook nog een flitspaal en kwam dan tot stilstand in de gevel van bewoner Jari Carpentier (28).
"Ik lag te slapen en hoorde ineens een hels lawaai", getuigt Carpentier. Eerst dacht hij dat het om een inbraak ging dus hij belde de politie. "Toen ik uiteindelijk naar beneden ging zag ik dat alles verschoven was." Een zwarte pick-uptruck was tegen zijn gevel gereden. De bestuurder was een 28-jarige man uit Langemark-Poelkapelle.
Geen gewonden
Bij het ongeval vielen gelukkig geen gewonden, maar de bestuurder werd wel ter controle naar het ziekenhuis overgebracht. Volgens omstaanders zou het rijbewijs van de man ingetrokken zijn en dat werd intussen ook bevestigd door politiezone Arro. Hij was onder invloed van alcohol. Zijn rijbewijs wordt ingetrokken voor vijftien dagen.
Brandweerzone Westhoek ruimde intussen de brokstukken op en stutte de gevel. Tijdens de interventie was één rijstrook van de Brugseweg tijdelijk afgesloten.