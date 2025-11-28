Pick-uptruck belandt in gevel in Sint-Juliaan

Bij het ongeval vielen gelukkig geen gewonden, maar de bestuurder werd wel ter controle naar het ziekenhuis overgebracht. Volgens omstaanders zou het rijbewijs van de man ingetrokken zijn en dat werd intussen ook bevestigd door politiezone Arro. Hij was onder invloed van alcohol. Zijn rijbewijs wordt ingetrokken voor vijftien dagen.

Brandweerzone Westhoek ruimde intussen de brokstukken op en stutte de gevel. Tijdens de interventie was één rijstrook van de Brugseweg tijdelijk afgesloten.