De verkoop zit al een hele tijd in het slop en daardoor wordt regelmatig tijdelijke werkloosheid ingevoerd. De ontslagen komen voor de 1.400 werknemers van Picanol dus niet als een verrassing, al had het volgens de vakbonden veel erger kunnen zijn. Desondanks blijft Picanol wel investeren in Ieper, wat erop wijst dat het bedrijf gelooft in de toekomst.

“Op de vraag die we gesteld hebben aan de werkgever of er nog ontslagrondes volgen, antwoordt de werkgever negatief. Maar hij kan zich niet verbinden tot een bindende afspraak dat er op termijn nooit meer iets zal gebeuren. Hij heeft zich wel uitgesproken de intentie te hebben om met de populatie die nu aanwezig is verder te willen werken”, zegt Stefaan Williams van het ACV.