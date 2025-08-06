33°C
Phis­hing­ben­de licht zeven Vlaam­se kloos­ters op, ook zus­ters uit Tielt slachtoffer

Een phishingbende heeft de voorbije weken minstens zeven Vlaamse kloosters opgelicht voor tienduizenden euro’s. Ook het klooster van de zusters in Tielt is getroffen. De daders gaven zich uit als bankmedewerkers en gebruikten een computerprogramma om rekeningen leeg te halen.

De zaak kwam aan het licht op 31 juli, toen een 18-jarige jongeman in een Antwerpse juwelenzaak een luxehorloge van bijna 10.000 euro wilde kopen. De juwelier vertrouwde het niet en ontdekte dat het geld afkomstig was van de rekening van een klooster in Wetteren. Hij verwittigde de politie, die de verdachte ter plaatse kon arresteren. Dat schrijft Het Nieuwsblad. 

Zeven kloosters opgelicht

Uit verder onderzoek blijkt dat de bende meerdere kloosterordes heeft opgelicht via telefonische oplichting. Slachtoffers kregen een telefoontje van iemand die zich voordeed als bankmedewerker. Er zou een dringend probleem zijn, waarna gevraagd werd om het programma Anydesk te installeren. Zo konden de oplichters de computer op afstand overnemen en banktransacties uitvoeren.

Volgens het bisdom Gent zijn er in totaal zeven kloosters getroffen, onder meer in Tielt, Oudenaarde en Wetteren. De politie roept alle religieuze ordes op extra waakzaam te zijn voor verdachte telefoontjes.

