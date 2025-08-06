Uit verder onderzoek blijkt dat de bende meerdere kloosterordes heeft opgelicht via telefonische oplichting. Slachtoffers kregen een telefoontje van iemand die zich voordeed als bankmedewerker. Er zou een dringend probleem zijn, waarna gevraagd werd om het programma Anydesk te installeren. Zo konden de oplichters de computer op afstand overnemen en banktransacties uitvoeren.

Volgens het bisdom Gent zijn er in totaal zeven kloosters getroffen, onder meer in Tielt, Oudenaarde en Wetteren. De politie roept alle religieuze ordes op extra waakzaam te zijn voor verdachte telefoontjes.