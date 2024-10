Nu, vijftig jaar later, is Philip heel wat LP's, cd's en boeken van de legendarische popgroep rijker. En zelfs: een diploma. Philip haalde zijn Master in The Beatles aan de universiteit van Liverpool, in het Verenigd Koninkrijk. Maar wat leer je daar dan? "We hebben eigenlijk niet veel gezien over de muziek, omdat we dat al kenden. Maar wel over alle invloeden die The Beatles gehad hebben, de invloed van Liverpool op de groep en omgekeerd. Alles wat maar in aanraking komt met The Beatles hebben we besproken."

Philip heeft daarvoor een jaar in Liverpool gewoond. En dan denk je misschien: 'wat ben je nu in godsnaam met dat diploma?'. "Ik ga binnenkort lezingen geven met mijn kennis." Als enige Belg, en zelfs in de Europese Unie, met dat diploma, blijft Philip bescheiden. "Ik ken wel iets van The Beatles, maar om te zeggen dat ik de beste ben in België? Dat denk ik niet."