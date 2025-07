“Als stad die vrede en herdenking hoog in het vaandel draagt, kunnen we niet langer zwijgen,” zegt burgemeester Sandy Evrard. “De situatie in Gaza is schrijnend: kinderen lijden honger, hulp wordt geblokkeerd, en dagelijks sterven onschuldige mensen. Wij willen een duidelijk signaal geven dat dit onaanvaardbaar is.”