"Marc en Bart hadden m'n hulp ingeroepen om La Rigue zo snel als mogelijk op niveau te krijgen. Het was een voorrecht om deel uit te maken van dit prachtige project en La Rigue te zien groeien tot wat het vandaag is", zegt Goossens. "Met het hele team, in de keuken en in de zaal, hebben we keihard gewerkt en ik ben trots op wat we samen hebben bereikt. Het is nu dus tijd aan anderen om La Rigue verder uit te bouwen."

Versluys en Coucke zijn tevreden over het werk van Goossens. ""De expertise van Peter was onmisbaar om La Rigue te transformeren tot een culinaire hotspot", zegt Versluys. "Peter heeft La Rigue ontegensprekelijk mee op de kaart gezet. Peter is de grootste culinaire vakman die ik ken en zijn passie is grenzeloos", klinkt het bij Coucke.