Gewonden vielen er niet, maar de hulpdiensten kwamen wel ter plaatse om met gespecialiseerd materiaal de aanhangwagen weg te halen. De politie sloot het rijvak in de richting van Roeselare af, waardoor het verkeer werd omgeleid via de Gentsesteenweg. Dat zorgde voor verkeershinder, maar dat is intussen opgelost.