De ziekte van Parkinson is de snelst groeiende hersenaandoening wereldwijd, stelt Stop Parkinson in een persbericht. Tegen 2040 zouden 120.000 Belgen eraan lijden en tot vandaag is er volgens de organisatie geen behandeling beschikbaar die de ziekte kan afremmen of genezen.

Stop Parkinson steunt verschillende studies die onder meer focussen op genetica en stamcelonderzoek. De actie kan worden gesteund via de website van de organisatie.