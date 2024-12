Mathieu is 61 jaar. Hij is nu, naast aartsbisschop Jozef De Kesel, de tweede kardinaal van ons land. Dat hij de titel zou krijgen, werd al in oktober duidelijk. Zijn benoeming is volgens het Vaticaan belangrijk om de dialoog met Iran te versterken, zeker als je de huidige context van oorlog in het Midden-Oosten bekijkt.



Naast Mathieu werden nog 20 nieuwe kardinalen benoemd, uit alle uithoeken van de wereld. In totaal zijn ze nu met 256.