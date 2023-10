Paul Van Tigchelt wordt nieuwe minister van Justitie en Noordzee

Het Koninklijk Paleis liet zondagnamiddag weten dat Paul Van Tigchelt de eed zal afleggen bij koning Filip. De Antwerpse Van Tigchelt werkte als adjunct-kabinetschef voor Justitie en Veiligheid onder Van Quickenborne. Daarvoor stond Van Tigchelt aan het hoofd van het OCAD, Orgaan voor de Coördinatie en de Analyse van de Dreiging.

Vincent Van Quickenborne nam vrijdag ontslag als minister in de federale regering na grove fouten van het parket in de zaak van de aanslag in Brussel.