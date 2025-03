Patrick Lefevere is woensdagavond even opgenomen in het Universitair Ziekenhuis van Gent, nadat hij zich op restaurant onwel voelde. Dat hebben welingelichte bronnen bij Soudal Quick-Step, het wielerteam waar hij jaren mee verbonden was, bevestigd aan persbureau Belga. Ondertussen zou het al heel wat beter gaan met Lefevere, die wellicht het slachtoffer werd van een bloeddrukval.