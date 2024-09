Patrick was 18 toen hij in één jaar tijd zijn ouders verloor en er plots alleen voor stond om de café-bakkerij “De Lustige Boer” uit te baten. Van werken ga je niet dood, dacht Patrick en hij ging de uitdaging aan. "Dat was hier ’s nachts bakken. Dat was juist broodbakkerij geen patisserie. In de week was dat simpel juist wit en bruin brood de vrijdag was dat een koekebrood erbij met of zonder rozijnen.", vertelt Patrick.

Toen de ouderwetse bakkersoven kapot ging zo’n 13 jaar geleden werd hij voltijds cafébaas. Zeven op zeven open. Je staat hier nooit voor een gesloten deur. Picon is de specialiteit van Patrick.



"De Lustige Boer" bestaat dit jaar ook 100 jaar, Patrick zelf denkt nog lang niet aan stoppen.