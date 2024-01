Het ongeval gebeurde zaterdagochtend omstreeks 4u langs de Koksijdesteenweg tussen Oostduinkerke en Koksijde. Een 25-jarige bestuurder uit De Panne verloor de controle over de wagen in een bocht en botste tegen enkele bomen en een tuinafsluiting. Het was een zware botsing. Het voertuig is perte totale. De linkervoorzijde is zwaar beschadigd. De wagen verloor ook het linkervoorwiel.



Het voertuig, een Dodge RAM 1500, telde vijf passagiers. Een van de inzittenden, een 49-jarige man uit De Panne raakte zwaargewond, maar is buiten levensgevaar. Hij heeft een hoofdwonde en heeft last van pijn aan zijn been en in de borststreek. De chauffeur legde een negatieve alcohol- en drugstest af.

De MUG-dienst, een drietal ziekenwagens en de brandweer kwamen ter plaatse. De politie sloot de baan een tijdlang af tot het voertuig weggesleept werd en de brokstukken van de baan geruimd werden. De baan is ondertussen opnieuw open voor verkeer.