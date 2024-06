In Koekelare zorgen de vrienden van een bruidspaar voor een bijzonder trouwcadeau. Ze kregen 16.500 lege bierflesjes met daarbovenop nog eens 700 bierkratten aan huis geleverd. Alles gebeurde vanmorgen terwijl het koppel in de weer was met de trouwfoto’s. Het is de bedoeling dat de trouwers de stunt maar maandag ontdekken wanneer ze terug thuiskomen van hun verlengd feestweekend.