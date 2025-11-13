Pas 15 en al doctor in kwantumfysica: Laurent uit Oostende verdedigt proefschrift aan universiteit
Op je vijftiende doctor in de kwantumfysica worden is alleen gegeven aan wonderkinderen zoals Laurent Simons uit Oostende. Gisteren heeft hij met succes zijn proefschrift verdedigd aan de Universiteit Antwerpen. De kersverse dokter droomt ervan om mensen onsterfelijk te maken.
De jonge wetenschapper kreeg gisteren officieel zijn doctoraat in de kwantumfysica toegekend. Volgens de examencommissie is zijn prestatie uniek.
“Het wonderlijke is zijn jonge leeftijd waarin hij dat allemaal realiseert,” zegt Jacques Tempere, voorzitter van de examencommissie. “En de toekomst die hij heeft. Hij heeft alle tijd om nog andere interesses te gaan uitwerken.”
Versnelde schoolloopbaan
Laurent, met een IQ van minstens 145, volgt al sinds zijn zesde een versnelde schoolloopbaan. Voor zijn tiende zat hij op de universiteitsbanken, waar hij begon aan een masteropleiding kwantumfysica. Nu haalt hij zijn doctoraat binnen, en dat met duidelijke ambities.
“Mijn doel is om superhumans te maken,” zegt Laurent. “Het meeste uit je lichaam halen, op een biologische manier. En als dat niet genoeg is, dan delen vervangen door robotische onderdelen of andere dingen.”
Ondertussen werkt hij in München al aan een nieuw doctoraat, dit keer in de medische wetenschappen.