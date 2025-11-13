Laurent, met een IQ van minstens 145, volgt al sinds zijn zesde een versnelde schoolloopbaan. Voor zijn tiende zat hij op de universiteitsbanken, waar hij begon aan een masteropleiding kwantumfysica. Nu haalt hij zijn doctoraat binnen, en dat met duidelijke ambities.

“Mijn doel is om superhumans te maken,” zegt Laurent. “Het meeste uit je lichaam halen, op een biologische manier. En als dat niet genoeg is, dan delen vervangen door robotische onderdelen of andere dingen.”

Ondertussen werkt hij in München al aan een nieuw doctoraat, dit keer in de medische wetenschappen.