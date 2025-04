Vanaf maandag 5 mei zal het openbaar ministerie een week lang aan alle politierechters in West-Vlaanderen vragen om de behandeling van de meeste dossiers uit te stellen. Het parket maakt wel een uitzondering voor onder andere aangehouden beklaagden, dodelijke ongevallen en vonnissen. "We voelen ons genoodzaakt een standpunt in te nemen, ook als steun voor onze magistraten en het gerechtspersoneel. We vragen begrip voor het ongemak dat deze acties met zich meebrengen, zowel bij de burgers als bij de advocatuur."