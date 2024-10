"De politie blijft me achtervolgen. Ik wil rust", zegt de vrouw in een opgenomen videoboodschap. In een soort dagboek schrijft ze over haar periode bij de Oostendse politie, van november 2018 tot januari 2020. Over de pesterijen en de mishandeling die ze er moest ondergaan. Maar ook over ongeoorloofd politiegeweld door haar ex-collega's.

De laatste pesterijen dateren volgens de vrouw van 31 augustus, achteraan in een combi na een verkeerscontrole. Dat is bijna vijf jaar nadat ze haar ontslag indiende en drie weken voor haar dood.