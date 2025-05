Ook de voorbije weken was dat al zo, als protest tegen de pensioenhervorming en wat ze zelf 'de uitholling van justitie en het gebrek aan budget' noemen. "Wij spreken nu luider dan ooit over wat ons het werken onmogelijk maakt," klinkt het. “Justitie is geen budgettaire post, maar een pijler van de rechtsstaat. Wij vragen geen privileges, wij vragen respect.”