Parkeereilanden moeten files op Torhoutsesteenweg in Oostende tijdelijk verminderen
Oostende wil komaf maken met de files aan de Torhoutsesteenweg. Dat is de invalsweg vanuit Leffinge en Gistel die al twintig jaar oververzadigd is. In afwachting van grote ingrepen komen er volgend jaar al parkeereilanden aan de vele winkels, waarbij parkings gebundeld worden.
De Torhoutsesteenweg met alle grote winkels is al jaren een bron van ergernis voor wie Oostende wil binnenrijden. Vaak loopt de filetijd er op, omdat de gewestweg - samen met de vele parkings voor winkels - niet goed is aangelegd.
"Al twintig jaar zijn er hier fileproblemen. Elk jaar wordt het erger en ook de veiligheid voor fietsers en voetgangers is problematisch. De stad Oostende beheert de weg niet, wel Vlaanderen. Samen met agentschap Wegen en verkeer gaan we volgend jaar een studie opmaken. Daarvoor is 500.000 euro voorzien om uit te zoeken welke infrastructurele wijzigingen moeten gebeuren", zegt schepen Judith Ooms.
2030
Tien jaar geleden gebeurden enkele kleine ingrepen, maar die hebben het probleem niet verholpen. Oostende wil nu dus een heel grondige aanpak. Het doorgaand verkeer en het winkelend verkeer moeten gescheiden worden.
In het komende voorjaar worden heel wat in- en uitritten naar winkels geschrapt. De stad overlegt daarover met de handelaars. Grotere parkeereilanden moeten daarna soelaas brengen. De echte infrastructuurwerken aan de gewestweg zijn voor in 2030.