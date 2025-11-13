De Torhoutsesteenweg met alle grote winkels is al jaren een bron van ergernis voor wie Oostende wil binnenrijden. Vaak loopt de filetijd er op, omdat de gewestweg - samen met de vele parkings voor winkels - niet goed is aangelegd.

"Al twintig jaar zijn er hier fileproblemen. Elk jaar wordt het erger en ook de veiligheid voor fietsers en voetgangers is problematisch. De stad Oostende beheert de weg niet, wel Vlaanderen. Samen met agentschap Wegen en verkeer gaan we volgend jaar een studie opmaken. Daarvoor is 500.000 euro voorzien om uit te zoeken welke infrastructurele wijzigingen moeten gebeuren", zegt schepen Judith Ooms.

