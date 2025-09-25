19°C
Para­mo­tor­pi­lo­ten vlie­gen Het Kanaal over

Een groep paramotorpiloten, ook uit onze provincie, is het voorbije weekend Het Kanaal overgevlogen. Ze vertrokken in het Franse Wissant aan de Franse kust, een klein uur later bereikten ze het Britse Dover.

De paramotorpiloten waren met 51 en ze vlogen in formatie. De weersomstandigheden waren ideaal om met zo'n paramotor, een soort motor aan een parachute, in de lucht te gaan: helder en weinig wind. De bijzondere vlucht is wellicht ook een wereldrecord, maar officieel is dat nog niet.

