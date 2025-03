In Knokke-Heist is zaterdag de tentoonstelling ‘Panamarenko’s Zoo aan Zee’ geopend, vijf jaar na het overlijden van de iconische kunstenaar Henri Van Herwegen, beter bekend als Panamarenko. De expositie, die te zien is in cultuurcentrum Scharpoord tot eind augustus, richt zich op de fascinatie voor dieren die door de kunstenaar centraal stonden in zijn werk. Het is tevens een belangrijk onderdeel van de serie Panamarenko 85, waarmee zijn 85ste geboortedag wordt gevierd.